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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о Бернарду: «Его все любят, и мы хотим видеть его в «Сити». Очень важно, что он остался с нами»

«Все его любят, и мы хотим видеть его здесь. Очень важно, что он остался с нами», – сказал главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола.

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