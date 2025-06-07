Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт В ночь на 26 апреля персонал 4-го блока ЧАЭС начал проводить испытания выбега, т.
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Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт В ночь на 26 апреля персонал 4-го блока ЧАЭС начал проводить испытания выбега, т.
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