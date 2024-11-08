Два предложения Трампа России по Украине. Стоит ли соглашаться?

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассекретила тот сценарий, который обсуждается в переходной администрации Трампа, в связи с его обещаниями будущего президента США быстро закончить войну на Украине.
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