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Образование под угрозой: 300 тыс. украинских школьников покинули страну перед началом учебного года

Образование под угрозой: 300 тыс. украинских школьников покинули страну перед началом учебного года

Образование под угрозой: 300 тыс. украинских школьников покинули страну перед началом учебного года Юлия ЧелкановаВ Украине наблюдается заметный рост запросов от родителей, желающих организовать дистанционное обучение для своих детей после переезда за границу.

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