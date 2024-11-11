Образование под угрозой: 300 тыс. украинских школьников покинули страну перед началом учебного года Юлия ЧелкановаВ Украине наблюдается заметный рост запросов от родителей, желающих организовать дистанционное обучение для своих детей после переезда за границу.
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