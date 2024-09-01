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«Очень грущу!» Валентину Талызину вычеркнули из списка гостей на свадьбе внучки

«Очень грущу!» Валентину Талызину вычеркнули из списка гостей на свадьбе внучки

Артистка не знала о готовящемся торжестве. Валентина Талызина кадр шоу "Судьба человека" на канале Россия-1Некоторое время назад внучка Валентины Талызиной Анастасия связала себя узами брака с Сергеем Новосадом.

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