Японский премьер выразил желание заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что Токио продолжит искать пути разрешения территориального спора с Россией и заключения мирного договора, несмотря на текущий кризис в двусторонних отношениях, сообщают «Вести».
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