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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диаш из «Сити» о травле в школах: «Слово «уважение» – мой главный стимул. У меня еще нет детей, но стоит ли им вообще давать телефон? Это вызывает беспокойство»

Защитник «Манчестер Сити» является представителем Ассоциации по противодействию травли в школах. «Слово «уважение» – мой самый главный стимул.

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