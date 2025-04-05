Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.
Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»
Комментарии
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Регина Толстоброва
И ч то это за переговоры такие были. Специально и пере5говорщика выбрали чтобы угодил Трампу наверное.
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15 час.
Вячеслав Гришин
Такой себе политический оборзеватель канала. А где эта хуйня находится?
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11 час.
ВМ
Вениамин Мельников
по каким параметрам подбираются советники президента и кто их подбирает? Дмитриев (дмитриев ли)-воспитанник США, человек близкий к окружению президента Кучмы-спецпредставитель президента России?
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46 мин.
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