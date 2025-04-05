Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    по каким параметрам подбираются  советники президента и кто  их подбирает? Дмитриев (дмитриев ли)-воспитанник США, че...Merkur: Америка в...
  • Вячеслав Гришин
    Такой себе политический оборзеватель канала. А где эта хуйня находится?Merkur: Америка в...
  • Регина Толстоброва
    И ч то это за переговоры такие были. Специально и  пере5говорщика выбрали чтобы угодил Трампу наверное.Merkur: Америка в...

Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
И ч то это за переговоры такие были. Специально и  пере5говорщика выбрали чтобы угодил Трампу наверное.
Ответить
15 час.
Вячеслав Гришин
Такой себе политический оборзеватель канала. А где эта хуйня находится?
Ответить
11 час.
ВМ
Вениамин Мельников
по каким параметрам подбираются  советники президента и кто  их подбирает? Дмитриев (дмитриев ли)-воспитанник США, человек близкий к окружению президента Кучмы-спецпредставитель президента России?
Ответить
46 мин.
наверх