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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Пострадавшим положены денежные компенсации Сегодня глава столицы Сергей Собянин информирует о том, что Москва окажет поддержку, в том числе материальную помощь, пострадавшим в трагедии в Crocus City Hall.

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