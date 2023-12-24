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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ивлеева раскаялась и пообещала отправить деньги с «голой» вечеринки на благотворительность

Ивлеева раскаялась и пообещала отправить деньги с «голой» вечеринки на благотворительность

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева на своей странице в одной из социальных сетей принесла извинения за «голую» вечеринку и пообещала отправить деньги, собранные с ее помощью, на благотворительность.

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