Ивлеева раскаялась и пообещала отправить деньги с «голой» вечеринки на благотворительность

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева на своей странице в одной из социальных сетей принесла извинения за «голую» вечеринку и пообещала отправить деньги, собранные с ее помощью, на благотворительность.
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