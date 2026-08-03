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Живая Кубань

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Власти нашли виновников загрязнения реки в станице Динской Краснодарского края, но рыба продолжает гибнуть, а зловоние отравляет жизнь местных жителей

Власти нашли виновников загрязнения реки в станице Динской Краснодарского края, но рыба продолжает гибнуть, а зловоние отравляет жизнь местных жителей

Власти нашли виновников загрязнения реки в станице Динской Краснодарского края, но рыба продолжает гибнуть, а зловоние отравляет жизнь местных жителейВ станице Динской река 2-я Кочеты стала зловонным болотом.

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