Моддеры прогнали модификацию Portal: Prelude через RTX Remix и выпустили ремастер; игрой по мотивам мультсериала «Неуязвимый» станет Invincible: Guarding the Globe; анонсирован экшн One Punch Man: World; выходцы из Amazon, Disney, EA и Bungie основали студию для разработки проектов внутри Fortnite; создатели Cities: Skylines II рассказали о работе социальных институтов; появились новые детали Call of Duty: Modern Warfare III (2023); состоялся релиз .