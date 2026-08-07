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Контрафронт

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Таиланд: По предварительным данным, несовершеннолетний вооруженный человек скончался от...

Таиланд: По предварительным данным, несовершеннолетний вооруженный человек скончался от предположительно огнестрельных ранений, нанесенных самому себе после стрельбы в школе Дебсирин Нонтхабури в Банг Кху Вианг, округ Банг Круай, провинция Нонтхабури, в результате которой, как сообщается, в утренние часы по местному времени были убиты два учителя и ранены 15 человек.

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