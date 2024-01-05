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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн, Беллингем, де Брюйне, Родри, Эдерсон – в символической сборной 2023-го по версии IIFHS

Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн, Беллингем, де Брюйне, Родри, Эдерсон – в символической сборной 2023-го по версии IIFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики составила команду из 11 лучших игроков на своих позициях по итогам года.

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