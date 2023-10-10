Вышел трейлер с датой выхода новой RPG на Unreal Engine 5, в которой покажут альтерна...

Вышел трейлер с датой выхода новой RPG на Unreal Engine 5, в которой покажут альтернативную версию Российской империиПольская компания 11 bit Studios опубликовала новый геймплейный трейлер предстоящей ролевой игры The Thaumaturge, действие которой будет разворачиваться в альтернативной версии Варшавы во времена Российской империи.