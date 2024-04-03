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Петербургский дневник

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В Петербурге 14 апреля представят премьеру сочинений Марины Скрябиной

В Петербурге 14 апреля представят премьеру сочинений Марины Скрябиной

В Екатерининском собрании выступит итальянский пианист-виртуоз Даниэле Буччо и не только На главной площадке «Петербург-концерта» в Екатерининском собрании 14 апреля состоится музыкальный вечер «Инфинитум А.

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