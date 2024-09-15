Экс-футболист Деменко: Джикия и Дзюба сыграют друг против друга

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар", а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для "Газеты.