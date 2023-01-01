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The Guardian: события на Украине отвлекают внимание людей от других “горячих точек”

The Guardian: события на Украине отвлекают внимание людей от других “горячих точек”

Внимание мировых СМИ приковано к событиям на Украине. А в это время в других регионах происходят конфликты, которые не так заметны для жителей европейских стран и США, но которые в 2023 году могут развиться до полномасштабной войны.

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