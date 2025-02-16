Автоэксперт сообщил об улучшении сервиса отправки сообщений на «Госуслугах»

Функция отправки анонимных сообщений водителям через «Госуслуги» появилась недавно, теперь поступило предложение ее расширить и позволить работникам эвакуации сообщать владельцам машин об увозе автомобиля на штрафстоянку.
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