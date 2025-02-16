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Автоэксперт сообщил об улучшении сервиса отправки сообщений на «Госуслугах»

Автоэксперт сообщил об улучшении сервиса отправки сообщений на «Госуслугах»

Функция отправки анонимных сообщений водителям через «Госуслуги» появилась недавно, теперь поступило предложение ее расширить и позволить работникам эвакуации сообщать владельцам машин об увозе автомобиля на штрафстоянку.

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