В Ноябрьске в этом году отремонтируют 24 километра труб теплосетей и водоснабжения

Реконструкция затронет семь микрорайонов города: «2», «3», «5», «П-8», «Б», «М», «У». Замену труб проведут и на улицах Дзержинского, Советской, в двух медучреждениях — Центральной городской больнице и Психоневрологическом диспансере, а также на территории Ноябрьского колледжа.