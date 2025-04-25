Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Ноябрьске в этом году отремонтируют 24 километра труб теплосетей и водоснабжения

В Ноябрьске в этом году отремонтируют 24 километра труб теплосетей и водоснабжения

Реконструкция затронет семь микрорайонов города: «2», «3», «5», «П-8», «Б», «М», «У». Замену труб проведут и на улицах Дзержинского, Советской, в двух медучреждениях — Центральной городской больнице и Психоневрологическом диспансере, а также на территории Ноябрьского колледжа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх