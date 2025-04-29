В США выступили с заявлением после решения Владимира Путина о перемирии: главное за сутки

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. На Западе прокомментировали решение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы, в Верховной Раде раскрыли, кто срывает мирные переговоры, а американцы утопили в Красном море истребитель-бомбардировщик.