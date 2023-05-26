Царьград

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В Москве диверсия на железной дороге: кто ее совершил

В Москве диверсия на железной дороге: кто ее совершил

Неизвестные подожгли релейный шкаф у станции Чухлинка.Диверсию совершили на железной дороге у станции Чухлинка – на Карачаровской улице Москвы подожгли релейный шкаф, сообщает тг-канал SHOT По данным источника, происшествие произошло сегодня ночью.

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