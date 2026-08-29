Стало известно о проблеме со «стеной дронов» у ВСУ

Сбои в обороне Доброполья у Вооруженных сил Украины начались из-за неполадок в функционировании украинской «стены дронов», 29 августа сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
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