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Царьград

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57% поляков хотят мир Украины и России: исследование Opinia24

57% поляков хотят мир Украины и России: исследование Opinia24

Опрос Opinia24 для Radio ZET показывает, что 57% поляков стремятся к быстрому миру между Украиной и Россией, в то время как 30% поддерживают продолжение конфликта.

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