Инфекционист Мескина объяснила, грозит ли россиянам лихорадка Западного Нила

Россияне могут столкнуться с лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом рассказала врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии Елена Мескина.
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