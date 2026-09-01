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Инфекционист Мескина объяснила, грозит ли россиянам лихорадка Западного Нила

Инфекционист Мескина объяснила, грозит ли россиянам лихорадка Западного Нила

Россияне могут столкнуться с лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом рассказала врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии Елена Мескина.

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