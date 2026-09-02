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Царьград

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Израиль предложил массовую эмиграцию из Газы для решения конфликта

Израиль предложил массовую эмиграцию из Газы для решения конфликта

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предложил массовую эмиграцию палестинцев из Газы как лучшее решение конфликта.

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