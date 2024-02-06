Зоолог Цидулко сообщил, что застрявшие косатки продержатся не более двух суток

Эксперт по китообразным Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко выразил серьезные опасения относительно группы косаток, заблокированных во льдах у побережья острова Хоккайдо в Японии, и предупредил, что они могут продержаться не более двух суток в таких условиях.