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Зоолог Цидулко сообщил, что застрявшие косатки продержатся не более двух суток

Зоолог Цидулко сообщил, что застрявшие косатки продержатся не более двух суток

Эксперт по китообразным Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко выразил серьезные опасения относительно группы косаток, заблокированных во льдах у побережья острова Хоккайдо в Японии, и предупредил, что они могут продержаться не более двух суток в таких условиях.

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