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В Крыму обнаружен античный курган

В Крыму обнаружен античный курган

В Крыму найден еще один курган античного периода. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем сезоне экспедиция Института археологии РАН изучала в городище Кара-Тоба слои грунта, скрывавшие артефакты примерно 2 века до нашей эры.

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