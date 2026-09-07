Почему публичная часть встречи Путина с представителями США привлекла внимание

В дипломатии значение имеют не только содержание переговоров, но и сама форма их проведения. Расширенная публичная часть встречи президента России Владимира Путина с американскими представителями стала отдельным сигналом, на который обратили внимание в Кремле.
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