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Пронедра

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Почему публичная часть встречи Путина с представителями США привлекла внимание

Почему публичная часть встречи Путина с представителями США привлекла внимание

В дипломатии значение имеют не только содержание переговоров, но и сама форма их проведения. Расширенная публичная часть встречи президента России Владимира Путина с американскими представителями стала отдельным сигналом, на который обратили внимание в Кремле.

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