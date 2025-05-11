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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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С футболистки с подозрением на аутизм сняли бан на 6 матчей за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии. Девушка требует извинений от FA – дело вызвало у нее стресс и повлияло на жизнь

С футболистки с подозрением на аутизм сняли бан на 6 матчей за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии. Девушка требует извинений от FA – дело вызвало у нее стресс и повлияло на жизнь

Напомним, в октябре 2024 года 17-летнюю спортсменку обвинили в том, что она спросила у игрока-трансгендера из команды соперника, является ли она мужчиной.

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