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+30 в сентябре: сколько продлится осенняя жара в Алтайском крае

+30 в сентябре: сколько продлится осенняя жара в Алтайском крае

В среду, 9 сентября, в Алтайском крае будет жарко – днем воздух прогреется до +26.+31 градусов. При этом в ночные часы столбики термометров опускались до +7.

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