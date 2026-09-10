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Регионы России

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Россия получила 321 млрд рублей доходов от миграции за полтора года

Россия получила 321 млрд рублей доходов от миграции за полтора года

Из общей суммы свыше 60 миллиардов рублей поступили в федеральный бюджет, а более 250–260 миллиардов рублей — в региональные бюджеты.

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