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Мировое обозрение

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Кушнер назвал два условия для заключения сделки по Украине

Кушнер назвал два условия для заключения сделки по Украине

Джаред Кушнер, зять президента США и один из неформальных архитекторов внешней политики Трампа, выступил на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве с заявлением, которое в нынешней дипломатической тишине звучит почти сенсационно.

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