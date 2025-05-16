В ChatGPT появился ИИ-помощник программиста Codex** OpenAI представила ИИ-...

В ChatGPT появился ИИ-помощник программиста CodexOpenAI представила ИИ-агента Codex для автоматизации программирования, который с сегодняшнего дня доступен подписчикам ChatGPT Pro, Enterprise и Team без дополнительной оплаты.
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