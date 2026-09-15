Финляндия передаст Украине 34-й пакет военной помощи стоимостью около €290 млн. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Министерство обороны страны.
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