Посол в Турции Алексей Ерхов: ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный

Посол России в Турции Алексей Ерхов назвал ответ на вопрос о принадлежности Крыма четким и ясным.Дипломат в статье для газеты Aydınlık рассказал, что один украинский тележурналист очень любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса "чей Крым?" Ерохов заявил, что такая "конфликтогенная" постановка вопроса журналиста сразу выводит на ссору или на нужное корреспонденту политическое заявление.
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