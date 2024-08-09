Без шума и пыли: дорожники устранили колею на Невском проспекте

Главная магистраль Петербурга — Невский проспект. Несмотря на активный трафик, дорожники смогли поменять асфальт на участке от Казанского собора до станции метро «Маяковская», где обнаружилась глубокая колея.
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