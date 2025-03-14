Королевы юмора – куда они пропали? Ахмедова, Еприкян, Медведева и другие

Они блистали на сцене, взрывали залы смехом и становились звездами юмористических шоу. Но сегодня их имена редко мелькают в новостях, а зрители с удивлением спрашивают: «А куда они делись?» Что ж, разбираемся, где сейчас главные королевы юмора и почему их стало так мало в кадре.