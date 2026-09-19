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Мировое обозрение

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Украинские волонтеры жалуются на рвоту: граждане жертвуют ВСУ хлам, грязные трусы и рваные носки

Украинские волонтеры жалуются на рвоту: граждане жертвуют ВСУ хлам, грязные трусы и рваные носки

История, приключившаяся с руководителем сумского благотворительного фонда «Все будет хорошо — Украина» Татьяной Ягодиной, могла бы показаться курьезом, если бы не была настолько обыденной для украинского волонтерского движения.

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