Военные из Лаоса приедут в Приморье на учения по борьбе с международным терроризмом

В Приморье в августе 2021 года впервые состоится совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2021", в котором примут участие военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
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