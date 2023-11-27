Синнер в 2023-м: четыре титула, первый «Мастерс» и 1/2 ТБШ, 13 побед над топ-10

Янник Синнер завершил сезон победой в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии. В этом году 22-летний Синнер: ● выиграл четыре титула – до этого за всю карьеру было шесть; ● вышел в семь финалов – столько же, сколько до этого за всю карьеру; ● впервые в карьере победил на «Мастерсе»; ● на «Уимблдоне» впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»; ● выиграл 81% матчей – 64:15; ● одержал 13 побед над топ-10; ● завершил сезон четвертой ракеткой мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»
- Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости
- Член совета FA после слов «Гитлер гордился бы Нетаньяху» подал в отставку: «Я критиковал политика, а не расу или религиозную группу, но выбрал неправильные слова»
Свежие комментарии