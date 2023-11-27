Синнер в 2023-м: четыре титула, первый «Мастерс» и 1/2 ТБШ, 13 побед над топ-10

Янник Синнер завершил сезон победой в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии. В этом году 22-летний Синнер: ● выиграл четыре титула – до этого за всю карьеру было шесть; ● вышел в семь финалов – столько же, сколько до этого за всю карьеру; ● впервые в карьере победил на «Мастерсе»; ● на «Уимблдоне» впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»; ● выиграл 81% матчей – 64:15; ● одержал 13 побед над топ-10; ● завершил сезон четвертой ракеткой мира.