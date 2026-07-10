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Царьград

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Пожар в деревне Алфериха уничтожил дом площадью 180 кв. м

Пожар в деревне Алфериха уничтожил дом площадью 180 кв. м

Ночь на 9 июля для деревни Алфериха едва не обернулась трагедией. В 23:13 тревожный сигнал поступил в дежурную смену МЧС по Владимирской области — загорелся частный дом, расположенный на улице Главная, 2.

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