Подростки в Красном Селе не унимаются. Второй раз с начала 2025 года тушат снегом Вечный огонь в парке на проспекте Ленина.
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Подростки в Красном Селе не унимаются. Второй раз с начала 2025 года тушат снегом Вечный огонь в парке на проспекте Ленина.