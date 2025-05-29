МИД Польши передал российской стороне ноту протеста из-за демонтажа барельефов польских военных наград мемориального комплекса «Медное» в Тверской области.
Россия зеркально ответила Польше на демонтаж памятников и вызвала истерику в Варшаве
Комментарии
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Eduard
Или вручите не "Ноту" полкуа зеркало,пусть на себя посмотрит! Совсем Западные недоумки с катушек скатилисьобнаглели донельзя!
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22 час.
Константин Самарин
Кто-бы пасть разевал, но не "Гиена Европы", Польша. Сколько памятников и захоронений советских воинов осквернили и разрушли польские подонки, а теперь визг поднимают.
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16 час.
Владимир Игнатьев
Уберите памятник в Рязани, какая ещё дружба?
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12 час.
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