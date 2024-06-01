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Больных стало больше. Психологическое здоровье поляков резко ухудшилось

Больных стало больше. Психологическое здоровье поляков резко ухудшилось

Президент Фонда социального обеспечения Збигнев Дердзюк (Zbigniew Derdziuk) на конференции, посвященной "психическому состоянию польского общества", сообщил, что поляки получают все больше больничных по причине плохого психического здоровья.

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