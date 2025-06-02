МИД: вступительное слово Фидана на переговорах будет представлено на 4 языках

Вступительное слово главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле представят на турецком, английском, русском и украинском языках.
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