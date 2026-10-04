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Царьград

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«Базальт СПО» поможет Армении создать национальную ИТ-инфраструктуру

«Базальт СПО» поможет Армении создать национальную ИТ-инфраструктуру

Российский разработчик системного ПО «Базальт СПО» предложил Армении использовать «Альт Платформу» — конструктор, позволяющий собирать операционные системы и прикладные программы для построения независимой национальной ИТ-инфраструктуры.

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