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Нацисты ВСУ расстреливают колонны военнопленных. Сводка СВО за 23 августа

Нацисты ВСУ расстреливают колонны военнопленных. Сводка СВО за 23 августа

Нацисты ВСУ расстреливают колонны военнопленных.2 дня назад 14K прочитали Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал журналистам, что украинское командование отдает своим подразделениям приказы обстреливать колонны с боевиками ВСУ, попавшими в российский плен.

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