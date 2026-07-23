Отчет AISI: все передовые ИИ-модели массово жульничают во время тестов

Исследователи проанализировали поведение моделей в тестах, где ИИ должен был найти специальный код («флаг») в смоделированной компьютерной среде, используя разрешенные методы анализа уязвимостей и обратного проектирования.
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