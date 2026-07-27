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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Жулин: «Трусова – состоявшаяся спортсменка с большим опытом, звезда. Потенциальная роль лидера на нее давить не будет»

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин  считает, что призер Олимпийских игр  Александра Трусова  готова к роли лидера в новом сезоне.

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